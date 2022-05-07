التقت جيل بايدن بأفراد الخدمة الأمريكية في قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو الجوية في رومانيا يوم الجمعة، وهي المحطة الأولى في زيارة تستغرق أربعة أيام لأوروبا الشرقية.
قدمت السيدة الأمريكية الأولى الطعام والكعك للقوات الأمريكية في القاعدة، وسلمت بضع زجاجات من الكاتشب التي قوبلت بالتصفيق.
إنها تستخدم رحلتها الفردية الثانية إلى الخارج للتركيز على أزمة اللاجئين الأوكرانيين من خلال زيارة رومانيا وسلوفاكيا، حيث ستقضي عيد الأم في لقاء العائلات النازحة في قرية سلوفاكية صغيرة على الحدود مع أوكرانيا.
ستستخدم بايدن أيضاً أيامها الأربعة في أوروبا لتسليط الضوء على القضايا التي تناصرها في الداخل، مثل دعم الجيش الأمريكي والتعليم ورعاية الأطفال.
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