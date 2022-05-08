خروف "سولونيو"، سلالة كادت تندثر وقد اشتهرت في فرنسا بتأقلمها مع المناخ في البلاد، وقد عرفت بقدرتها على تحمل مواجهة العوامل الجوية، وقد جيء بهذه الخرفان لقصر شامبور والتجول في حدائقه، للترويج لهذه السلالة المحلية من أجل تكاثرها، وبالعمل مع سلطات المنطقة، يمنح الزائرون فرصة مشاهدة هذه الخرفان، وهي تختبر حياة جديدة في مكان يزوره عدد كبير من الناس، تثمينا للموارد الطبيعية بالنسبة للزوار، ودعم السياحة المستدامة وفق مسؤولين.