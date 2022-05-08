يمارس الشاب رومان كوفالينكو هواية السباق على لوح التزلج، مخترقا شوارع مهجورة لمدينة كراماتورسك الأوكرانية وساحة السلام التي تعرضت للقصف الروسي، وهي المكان المفضل للمتزلجين. سيكون الاستيلاء على هذه المدينة أمرا بالغ الأهمية بلنسبة للروس بعد ثلاثة أشهر من الحرب. وقد وصف كوفالينكو أجواء الأرق من الحرب وصفارات الإنذار بالأمر المحزن والكآبة، لقد غادر الجميع المدينة، ورغم ذلك يجد أن الجو خاص نوعا ما، فقبل حظر التجول، يشعر الشاب بأنه ملك الشوارع رغم ما يشاهده من خراب، فقط هو يشعر بالملل لأن جميع أصدقائه انتقلوا إلى مناطق مختلفة من أوكرانيا، قائلا إنه يتقبل مصيره.