نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية لقطات اتخذت من طائرة مسيرة يوم الثلاثاء، قالت إنها تظهر دبابة روسية من طراز تي 90، تشتعل فيها النيران على يد قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات.

وكتبت الوزارة على تويتر "بالقرب من ستاري سالتيف، قضى مقاتلو الدفاع الإقليمي في خاركيف على دبابة أخرى جديدة من طراز تي 90 إم وقد دمرت فخر صناعة الدبابات الروسية بقاذفة القنابل اليدوية السويدية المضادة للدبابات كارل غوستاف''.