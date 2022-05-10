قال مسؤولون أوكرانيون الثلاثاء، إن روسيا قصفت ميناء أوديسا الجنوبي الحيوي في أوكرانيا، حيث أعلنوا أنهم عثروا على جثث 44 مدنياً تحت أنقاض مبنى في الشمال الشرقي دمر قبل أسابيع.

وتعرض ميناء أوديسا لهجوم صاروخي بصورة متكررة، بعد احتفال روسيا بيوم النصر، بما في ذلك بعض الصواريخ فرط صوتية. وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت سبعة صواريخ من الجو على أوديسا، وأصابت مركزاً تجارياً ومخزنا.