احتج أكثر من مئة شخص في مدينة بنما على اختفاء أكثر من 15 امرأة في العام الماضي. وارتدى بعض المتظاهرين أوشحة أرجوانية ولافتات كتب عليها شعارات مثل "نريد العدالة وليس الإحصاء". في الأيام الأخيرة، نددت عدة مجموعات باختفاء ما لا يقل عن 15 امرأة في بنما خلال العام الماضي. وتخشى هذه المنظمات أن تكون النساء المختفيات قد تعرضن للقتل أو الاختطاف أو الاغتصاب.