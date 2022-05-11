احتج أكثر من مئة شخص في مدينة بنما على اختفاء أكثر من 15 امرأة في العام الماضي. وارتدى بعض المتظاهرين أوشحة أرجوانية ولافتات كتب عليها شعارات مثل "نريد العدالة وليس الإحصاء". في الأيام الأخيرة، نددت عدة مجموعات باختفاء ما لا يقل عن 15 امرأة في بنما خلال العام الماضي. وتخشى هذه المنظمات أن تكون النساء المختفيات قد تعرضن للقتل أو الاختطاف أو الاغتصاب.
No Comment المزيد من
بدون تعليق: استهداف قافلة للمدنيين قرب مدينة خاركيف الأوكرانية
فيديو: وداعاً شيرين أبو عاقلة.. وداعاً أيقونة الإعلام الفلسطيني والعربي
شاهد | رقصة الزار في مصر.. طقس شعبي لطرد "الأرواح الشريرة"
شاهد | عاملون في القطاع الصحي اليوناني يتظاهرون ضدّ خطة حكومية لخصخصة جزء من القطاع
شاهد | دمار في أوديسا الأوكرانية بعد استهدافها بصواريخ روسية فرط صوتية
شاهد | سيارات محروقة في سريلانكا بعد أعمال عنف أدت إلى مقتل 5 أشخاص
فيديو لوزارة الدفاع الأوكرانية يُظهر لحظة تدمير "دبابة روسية من طراز تي-90"
شاهد: أوكرانيون "ملطخون بالأحمر" يحتجون في وارسو في ذكرى يوم النصر
بدون تعليق: أثار الدمار عقب قصف مدرسة شرق أوكرانيا ومخاوف من مقتل العشرات
بدون تعليق: عمال متحف دمر في خاركيف الأوكرانية يلملمون قطعا وأغراضا تاريخية
بدون تعليق: أنصار ترامب في بنسلفانيا يدعون لحظر الإجهاض
بدون تعليق: الخرفان الفرنسية من سلالة "سولونيو" تبعث فيها الحياة مجددا في قصر شامبور
بدون تعليق: تظاهرة داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد تدعوه إلى محاسبة الأحزاب السياسية
بدون تعليق: لحظة استهداف الجيش الأوكراني لمروحية روسية في جزيرة الثعبان بالبحر الأسود
بدون تعليق: احتفالا بـ "يوم أوروبا".. الاتحاد الأوروبي يشرع أبوابه أمام الجمهور