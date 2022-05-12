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صورة من جنازة الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة

في جنازة عسكرية من المستشفى الاستشاري قرب رام الله، وصولا إلى مقر الرئاسة الفلسطينية جرت اليوم الخميس مراسم تشييع رسمية لجثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة بحضور الرئيس محمود عباس وبمشاركة شعبية.

الرئيس عباس في كلمة ألقاها خلال مراسم التشييع والتكريم، حمّل إسرائيل مسؤولية مقتل أبو عاقلة، مؤكداً الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المتورطين بمقتلها.

وكانت الصحفية قتلت يوم أمس الخميس برصاصة في وجهها خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، والذي أثار استنكارا دوليا ودعوات عبر العالم لإجراء تحقيق مستقل في قتلها في وقت كانت ترتدي سترة الصحافة الواقية للرصاص.

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