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حرائق في جنوب كاليفورنيا

اندلعت حرائق في الغابات جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أسفرت عن تدمير عشرات المنازل، فيما أصدرت السلطات أوامر بإجلاء السكّان القربين من مواقع الحرائق.

وخيمت سحابة من الدخان الكثيف على المنطقة الواقعة جنوب فلاينغ كلاود وفوق جزيرة باسيفيك، حيث قامت قوات الإطفاء بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق.

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