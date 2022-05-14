افتتح أطول جسر معلق للمشاة في العالم في منتجع جبلي في جمهورية التشيك. تم تصميم الجسر البالغ طوله 721 مترًا على ارتفاع يزيد عن 1100 متر فوق مستوى سطح البحر. ويربط الجسر المعلق بين جيلين بعلو يصل إلى 95 مترًا فوق الوادي.
يقع جسر السماء 721 - سكاي بيريدج، كما سمي في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد في سلسلة جبال كرايلنكي سنيدزيك بالقرب من الحدود التشيكية مع بولندا، على بعد حوالي 200 كيلومتر شرق براغ.
يوفر الجسر مناظر خلابة للزائرين. ويمكن للجسر أن يتسع لما يصل ألى 500 شخص في وقت واحد. سيتم إغلاق الجسر لأسباب تتعلق بالسلامة في حالة تجاوزت سرعة الرياح 135 كيلومترًا في الساعة.
واستغرق بنائه عامين وتكلف حوالي 200 مليون التيجان التشيكية (8.3 مليون دولار).
كان أطول جسر على هذا الشكل يقع في مدينة أروكا البرتغالية بطول يصل إلى 516 مترًا.
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