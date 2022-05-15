أحضر مئات البوذيين كلابهم الأليفة وقططهم وأرانبهم وحتى القشريات إلى معبد في سنغافورة السبت لتلقي بركات من الرهبان والراهبات. قال أحد أصحاب الحيوانات الأليفة "بعد أن تنعم حيواناتي، تصبح أكثر حساسية وتصبح أكثر وعيًا وهناك المزيد من الترابط". كان الحشد يضم مجموعة من الأرانب والطيور وحتى سلحفاة في دلو بلاستيكي وجراد البحر.

قال المنظمون إن ما يقرب من 1000 حيوان تم تباركهم خلال الحدث في معبد تيكشن شولينغ، الذي أقيم كجزء من احتفالات فيساك. وفيساك، عبارة عن مهرجان بوذي مهم يحتفل بميلاد بوذا وتنويره وموته.