ضربت عاصفة رملية قوية العاصمة العراقية، بغداد، وغيرها من المناطق في البلاد، الإثنين، ما أدى إلى لإغلاق القطارات والمدارس والجامعات والمكاتب الحكومية.
وأمرت 7 من 18 محافظة في العراق بإغلاق المكاتب الرسمية، فيما تابعت المشافي والمستوصفات أعمالها.
وحذرت السلطات من أن المتقدمين في السن هم الأكثر عرضة للأخطار خلال الموجة، إضافة من الذين يعانون من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي، أو مشاكل في القلب.
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