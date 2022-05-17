اندلعت مواجهات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم (الثلاثاء) بعد إعلان الحكومة الليبية المعينة من البرلمان دخولها إلى العاصمة، والتي يوجد فيها مقر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. فيما أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نداءات عاجلة من أجل الهدوء.
ووصل رئيس الوزراء فتحي باشاغا برفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس استعدادا لمباشرة عمله. فيما أطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نداءات عاجلة من أجل الهدوء. وبعد عدة ساعات غادر باشاغا ووزرائه العاصمة "حفاظا على أمن وسلامة المواطنين" كما قال فريقه.
وتظهر الصور حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات والسيارات في مكان المواجهات.
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