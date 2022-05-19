طالب الثانوية الأفغاني شاكر الله الذي يعيش في مدينة خوست بأفغانستان، يجمع النفايات في منطقته وبفضل موهبته يقوم بصنع نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.