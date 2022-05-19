طالب الثانوية الأفغاني شاكر الله الذي يعيش في مدينة خوست بأفغانستان، يجمع النفايات في منطقته وبفضل موهبته يقوم بصنع نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.
طالب الثانوية الأفغاني شاكر الله الذي يعيش في مدينة خوست بأفغانستان، يجمع النفايات في منطقته وبفضل موهبته يقوم بصنع نماذج مصغرة للمركبات مثل الجرارات والجرافات.
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