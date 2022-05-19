بعد غياب دام عامين بسبب قيود "كوفيد-19"، انطلقت مراسم الحجّ اليهودي إلى كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة التونسية (شرق) الذي أُلغي خلال 2020 و2021 بسبب أزمة كوفيد-19.

وقام الزوار اليهود، يوم أمس الأربعاء، بطقوسهم المتمثلة في اشعال الشموع وكتابة الأماني على البيض ووضعها داخل كهف صغير بالمعبد وتناول الفواكه الجافة وشرب "البوخة" (شراب مستخرج من فاكهة التين)، ويقوم الحجاج خلال المراسم باخراج "المنارة" التي توضع على عربة مزينة بأقمشة بألوان مختلفة.

ويُنظَّم الحج إلى كنيس الغريبة كل عام في اليوم الثالث والثلاثين بعد عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين.