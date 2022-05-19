تنديداً بعمليات القتل والعنف الممارس بحق النساء في المكسيك، اعتصم حشد من النساء ومدافعون عن حقوق الإنسان في الساحة الرئيسية بالعاصمة مكسيكو سيتي، يوم أمس الأربعاء.

وارتدت النساء خلال الاعتصام حجاباً، وحملن صلباناً وردية كُتب عليها كملة "العدالة" ورددن هتافات تطالب بتوفير الأمن إلى النساء في الشوارع والأماكن العامة.