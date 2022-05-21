نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، على حسابه في تلغرام شريط فيديو يوثق ما قال إنه ضربة صاروخية وجهها الجيش الروسي لبيت الثقافة في لازوفا (منطقة خاركيف).

ووثقت كاميرات مراقبة كانت موضوعة في الشارع لحظة تقجير المبنى. وبحسب الرئيس الأوكراني أدت الضربة إلى مقتل 7 أشخاص بينهم طفل في السابعة من عمره.

وفي منشور أرفقه بالفيديو، تساءل زيلينسكي عن السبب الذين يدفع هؤلاء "الناس" إلى تحديد مثل هذه "الأهداف"، وأضاف "هذا شر مطلق، هذا غباء مطلق".