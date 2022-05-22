تظاهر قرابة 300 شخصٍ الأحد في مدريد ضدّ زيارة الملك السابق خوان كارلوس إلى إسبانيا،التي أثارت انتقادات كثيرة، بعد مرور عامين على وجوده في المنفى.

وتجمهر 300 شخص حاملين لافتات تطالب باحقاق العدالة، بحسب السلطات الإسبانيّة، في ساحة على مقربة من القصر الملكيّ لتوجيه انتقادات لملك إسبانيا السابق (1975 -2014)، الذي تنازل عن العرش على خلفيّة فضائح مالية وأخرى تتعلّق بحياته الخاصّة.

ووصل الملك السابق (84 عاماً) الذي لم تطأ قدماه إسبانيا منذ آب/أغسطس 2020، إلى بلاده الخميس ليشارك في سباق قوارب حتى يوم الأحد في سانخينثو في شمال غرب البلاد.