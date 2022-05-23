استضافت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية معرضًا دوليًا للاحتفال بالذكرى المئوية للروبوتات. في معرض "100 عام من الروبوتات"، تم عرض "روبوت لرسم الزوار" من تصميم الفنان البلجيكي باتريك تريسيت. يهدف المعرض لتجميع وجود الروبوتات في الخيال الاجتماعي والفن. انقسمت الروبوتات المعروضة بين بارو الطفل المستخدم في العلاجات الطبية والذي يثير استجابات عاطفية في المستشفيات ودور رعاية المرضى والروبوتات المنزلية وأيضا الصناعية وغيرها.
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