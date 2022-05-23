بدأت فيضانات لم يُشهد لها مثيل منذ نحو عقدين في شمال شرق بنغلادش في الانحسار الأحد، بعد مقتل نحو 60 شخصًا خلال أسبوع في البلاد وفي الهند المجاورة، وفقًا للسلطات.
ويحاول عمال الإنقاذ الذين توجهوا إلى المنطقة المنكوبة، مساعدة ملايين الأشخاص المعزولين. أدت هذه الفيضانات إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل في بنغلادش وخمسين في الهند.
في بنغلادش، تسببت مياه الفيضانات الآتية من شمال شرق الهند في تصدع سد كبير على نهر البراق المشترك بين البلدين، فغمرت المياه ما لا يقل عن مئة قرية.
وقال أريفوزمان بويان، رئيس مركز رصد الفيضانات والتحذير منها، وهو هيئة حكومية في بنغلادش، لوكالة فرانس برس إن الفيضانات طالت حوالى 70 في المئة من سيلهت، أكبر مدينة في المنطقة، وحوالى 60 في المئة من منطقة سونامجانغ.
واشار إلى "انها واحدة من اسوأ الفيضانات في المنطقة" مضيفاً أن الوضع سيتحسن أكثر في الأيام المقبلة بعد توقف هطول الأمطار الغزيرة.
وقال رئيس منطقة سيلهت موزيبور الرحمن إن سد زاكيغانج الواقع عند الحدود الهندية لا يمكن إصلاحه إلا عندما ينخفض منسوب المياه.
No Comment المزيد من
شاهد: مظاهرة في مدريد ضدّ زيارة الملك السابق خوان كارلوس لإسبانيا
شاهد: وسط صدى المدافع في سيفيردونيتسك.. أوكرانيون يصلون في قبو كنيسة مدمرة في ليسيتشانسك
إطلاق ثلاث سلاحف بحرية من نوع محميّ في تونس بعد إنقاذها
شاهد: حفل زواج جماعي برعاية النيابة العامة في البرازيل
شاهد: تشييع جثماني جنديين أوكرانيين في خاركيف
شاهد : إعصار يدمر بلدة صغيرة في ولاية ميشيغان الأميركية
شاهد: توثيق لحظة استهداف مبنى في منطقة خاركيف الأوكرانية بضربة صاروخية مدمرة
بدون تعليق: نجاة امرأة أوكرانية و3 أطفال من قصف منزل في جنوب البلاد
بدون تعليق: بعد 37 عاما من المذبحة الشهيرة... البيرو تُسَلِمُ رفات الضحايا
بدون تعليق: الرقص الرباعي التقليدي يعود إلى سلوفينيا
بدون تعليق: "هالك الروسي" يسجّل رقما قياسيا في جر المركبات والمعدّات الثقيلة
بدون تعليق: سكان الحي المنكوب يتفقدون الأضرار بعد حريق هائل في محيط ميناء مانيلا الفلبيني
بدون تعليق: احتفال تقليدي شعبي أوكراني في بوسطن
بدون تعليق: الأمطار ما قبل الموسمية تحدث فوضى كبيرة في شمال شرق الهند
بدون تعليق: أوكراني يخاطر بحياته من أجل استعادة حصانه المفقود