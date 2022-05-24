تمكن طيار مظلي جنوب إفريقي الأسبوع الماضي بأول رحلة طيران قبالة قمة إيفرست في النيبال ليفتح الباب أمام المغامرين وهواة تحديات "التسلق والطيران" للاستمتاع بأعلى قمة جبل في العالم. قفز بيير كارتر البالغ من العمر 55 عامًا، بالقرب من القمة على ارتفاع حوالي 8000 متر. وطار كارتر بسرعة قصوى بلغت 80 كيلومترًا في الساعة، ولم يستغرق سوى 20 دقيقة للهبوط بالقرب من بلدة غوراخشب الصغيرة على ارتفاع 5164 مترًا.
وفي أول كلماته قال الطيار المغامر بيير كارتر خلال رحلتها التي تحبس الأنفاس "كانت رحلة هبوط نحو قمة إيفرست جميلة، حلقت فوق السحاب ثم تحته وصولاً إلى غوراخشب. حقا كانت مغامرة رائعة".
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