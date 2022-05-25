ينطلق معرض أجهزة الكمبيوتر العالية التقنية "كومبيتاكس"، أحد أكبر معارض أجهزة الكمبيوتر في آسيا، في العاصمة التايوانية تايبيه بعد توقف لمدة 3 سنوات بسبب تفشي مرض كوفيد-19. وتتطلع الجزيرة من خلال هذا المعرض التكنولوجي إلى توسيع موقعها في صناعة التكنولوجيا العالية والفائقة الدقة. على الرغم من المخاوف من اضطرابات سلسلة التوريد التي تسببها الحرب في أوكرانيا والفيروسات، لا يزال مراقبي الصناعة متفائلين بشأن النمو المستقبلي لأعمال التكنولوجيا الفائقة.
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