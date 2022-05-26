اعتصم نشطاء البيئة، اليوم الأربعاء، أمام المدخل الرئيس لمكتب إدارة شركة النفط العملاقة "توتال إنرجي" في العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك للاحتجاج على توسيع الشركة لمشاريع النفط والغاز.

وتزامن الاعتصام مع اجتماعٍ لمجلس إدارة الشركة عُقد خلف أبواب مغلقة، الأمر الذي حال دون تمكن عدد كبير من المساهمين وكبار الموظفين من الالتحاق بالاجتماع المذكور.