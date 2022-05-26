الحرب الروسية على أوكرانيا ألقت بظلالها على الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي الذي انطلق قبل خمسة أيام وسيستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وحمل نجوم الفن السابع الأوكرانيون لوحةً كتب عليها "الروس يقتلون الأوكرانيين، هل تعتبر أن الحديث عن هذه الإبادة الجماعية تعدّ أمراً مهيناً أو مزعجاً؟!"، وخلف تلك اللوحة تمّ رفع لوحات شفافة مرسوم عليها عين وقد شُطبت بخطٍ مائل، في إشارة إلى حالة التجاهل لما يجري في أوكرانيا.
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