ظهر عمل فني ضخم يصور قديسة مدججة بسلاح مضاد للدبابات الروسية على جدران مبنى متعدد الطوابق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأُطلق على الجدارية اسم "القديسة جافلين" وقالت مجموعة "Kailas-V" التي رسمت الجدارية إنها صُممت "لجمع الأموال لأوكرانيا" بينما تواصل حربها ضد الغزو الروسي.