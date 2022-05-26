ظهر عمل فني ضخم يصور قديسة مدججة بسلاح مضاد للدبابات الروسية على جدران مبنى متعدد الطوابق في العاصمة الأوكرانية كييف.
وأُطلق على الجدارية اسم "القديسة جافلين" وقالت مجموعة "Kailas-V" التي رسمت الجدارية إنها صُممت "لجمع الأموال لأوكرانيا" بينما تواصل حربها ضد الغزو الروسي.
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