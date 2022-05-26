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جدارية القديسة جافلين

ظهر عمل فني ضخم يصور قديسة مدججة بسلاح مضاد للدبابات الروسية على جدران مبنى متعدد الطوابق في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأُطلق على الجدارية اسم "القديسة جافلين" وقالت مجموعة "Kailas-V" التي رسمت الجدارية إنها صُممت "لجمع الأموال لأوكرانيا" بينما تواصل حربها ضد الغزو الروسي.

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