يلتقي عشاق "حرب النجوم" في كاليفورنيا في "مؤتمر حرب النجوم "، تجمع يُعقد كلّ بضع سنوات عند إطلاق أي فيلم جديد، يستمر أربعة أيام. هذا العام، أعلنت ديزني عن سلسلة جديدة من "حرب النجوم"، مسلسل تلفزيوني جديد يدور في فلك "حرب النجوم"، ويؤدّي دور البطولة فيه الممثل جود لو.