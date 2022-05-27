عادت فرقة ABBA السويدية الشهيرة إلى العروض المسرحية بتقديم ألبومها "Voyage" بنسخ أفاتار رقمية لأعضائها

ويظهر أعضاء الفرقة من خلال نسخهم في زمنهم الذهبي، وخلال فترة الشباب الدائم وذلك اعتمادا على أحدث التقنيات الرقمية.

وحضر نجوم الفرقة العرض الأول أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن.