Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
فرقة ABBA السويدية الشهيرة

عادت فرقة ABBA السويدية الشهيرة إلى العروض المسرحية بتقديم ألبومها "Voyage" بنسخ أفاتار رقمية لأعضائها

ويظهر أعضاء الفرقة من خلال نسخهم  في زمنهم الذهبي، وخلال فترة الشباب الدائم وذلك اعتمادا على  أحدث التقنيات الرقمية.

وحضر نجوم الفرقة العرض الأول أمس الخميس في العاصمة البريطانية لندن.

No Comment المزيد من