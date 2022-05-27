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آثار القصف الروسي على بلدة باخموت

تحولت بلدتا سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا المحاصر إلى مدن للأشباح بسبب اختباء السكان من القصف الروسي بينما تستمر محاولات إجلائهم.

وتظهر شوارع البلدتين خاوية على عروشها في ظل استمرار حركة الحافلات التي تجلي من استطاع الفرار من السكان.

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