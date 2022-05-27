افتُتح جسر للمشاة يمر بين أسطح بنايتين بطول 600 متر وارتفاع 30 متراً ليمكن مرتاديه من رؤية الأفق الواسع لميدنة روتردام الهولندية.
وتم بناء الجسر المؤقت كجزء من فعاليات أحداث Open Roof Days التي تقام للمرة السادسة هذا العام بواسطة مؤسسة Rotterdamse Dakendagen وتستمر لمدة شهر سيتم خلاله التوعية باستدامة أسطح المنازل ودورها في صنع مستقبل أفضل للمدن.
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