مُنح الكلب الأوكراني "باترون" جائزة "بالم دوغ" في مهرجان كان السينمائي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل أداء لكلب من الكلاب التي لها دورٌ في الأفلام المشاركة بالمهرجان، بينما توّج "بريت" وهو من نوع "بودل" والذي ظهر في فيلم "وور بوني" لرايلي كيو، كأفضل كلب.

والجائزة هي عبارة عن طوق جلدي للكلاب مع مصطلح "بالم دوغ".