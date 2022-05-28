مُنح الكلب الأوكراني "باترون" جائزة "بالم دوغ" في مهرجان كان السينمائي، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل أداء لكلب من الكلاب التي لها دورٌ في الأفلام المشاركة بالمهرجان، بينما توّج "بريت" وهو من نوع "بودل" والذي ظهر في فيلم "وور بوني" لرايلي كيو، كأفضل كلب.
والجائزة هي عبارة عن طوق جلدي للكلاب مع مصطلح "بالم دوغ".
No Comment المزيد من
بدون تعليق: عرضٌ عسكري حاشد بإسبانيا في عيد قواتها المسلحة
بدون تعليق: تظاهرة لمئات الطلاب تطالب الحكومة التشيلية بزيادة ميزانية التعليم
بدون تعليق: عمليات إزالة الألغام من البحيرات في محيط كييف
شاهد: باريس تضع اللمسات الأخيرة استعداداً لنهائي دوري الأبطال
شاهد: تجمع قياسي لـ"مصاصي الدماء" بمناسبة مرور 125 سنة على نشر "دراكولا"
شاهد: عشاق "حرب النجوم" يجتمعون بمناسبة مسلسل جديد في كاليفورنيا
شاهد: إندونيسية تتحدى الجاذبية بمهارات غير اعتيادية في قيادة الدراجات النارية
بدون تعليق: عودة فرقة "آبا" السويدية تستعيد شبابها من خلال "الافتار" في عرض جديد بلندن
شاهد: تحوّل مناطق أوكرانية على خط النار مع روسيا إلى مدن أشباح
شاهد: افتتاح جسر مشاة يمر عبر بنايتين على ارتفاع 30 متراً في روتردام
شاهد: لوحة جدارية ضخمة لقديسة تواجه الدبابات الروسية في كييف
شاهد: نشطاء البيئة يعتصمون أمام مكتب إدارة شركة "توتال إنرجي" ضد الوقود الأحفوري
شاهد.. إطلاق نار يودي بحياة 19 تلميذاً ومدرس في الولايات المتحدة
بدون تعليق: الأوكرانيون يستذكرون ضحاياهم بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على غزو بلادهم
بدون تعليق: افتتاح معرض أجهزة الكمبيوتر العالية التقنية "كومبيتاكس" في تايبيه