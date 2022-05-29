احتفل مشجعو ريال مدريد بالغناء والرقص والقفز في شوارع مدريد وباريس بعد فوز فريقهم على ليفربول (1-0) السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبهذا حصل فريق ريال مدريد على لقب أبطال أوروبا للمرة 14.