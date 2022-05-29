euronews_icons_loading
مشجعو ريال مدريد يحتفلون بفوز فريقهم بالقرب من باريس، فرنسا.

احتفل مشجعو ريال مدريد بالغناء والرقص والقفز في شوارع مدريد وباريس بعد فوز فريقهم على ليفربول (1-0) السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبهذا حصل فريق ريال مدريد على لقب أبطال أوروبا للمرة 14.

No Comment المزيد من