احتفل مشجعو ريال مدريد بالغناء والرقص والقفز في شوارع مدريد وباريس بعد فوز فريقهم على ليفربول (1-0) السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وبهذا حصل فريق ريال مدريد على لقب أبطال أوروبا للمرة 14.
احتفل مشجعو ريال مدريد بالغناء والرقص والقفز في شوارع مدريد وباريس بعد فوز فريقهم على ليفربول (1-0) السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وبهذا حصل فريق ريال مدريد على لقب أبطال أوروبا للمرة 14.
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