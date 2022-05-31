Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

euronews_icons_loading
يمتد المجسم على 280 متراً مربعاً

افتتحت مدينة فلورنسا مجسماً ضخماً لمحطة قطار وسكك حديدية يغطي نحو 280 متراً مربعاً في صالة سينمائية قديمة، لا تبعد كثيراً عن محطة "سانتا ماريا نوفيلا" الشهيرة للقطارات. 

التركيب الذي بلغ حدّاً قوياً من الواقعية، عمل على تصميمه غيسيبي باتيرنو كاستيلو دي سان جوليانو منذ العام 1972.

No Comment المزيد من