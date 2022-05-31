افتتحت مدينة فلورنسا مجسماً ضخماً لمحطة قطار وسكك حديدية يغطي نحو 280 متراً مربعاً في صالة سينمائية قديمة، لا تبعد كثيراً عن محطة "سانتا ماريا نوفيلا" الشهيرة للقطارات.

التركيب الذي بلغ حدّاً قوياً من الواقعية، عمل على تصميمه غيسيبي باتيرنو كاستيلو دي سان جوليانو منذ العام 1972.