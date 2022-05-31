الإعصار أغاثا، وهو عاصفة من الدرجة الثانية وأول إعصار يشهده شرق المحيط الهادي هذا العام، وصل إلى اليابسة، وصل إلى ساحل جنوب المكسيك على المحيط الهادي يوم الاثنين، مصحوبا بأمطار غزيرة ومخاطر وقوع فيضانات مع اتجاه العاصفة نحو الشمال الشرقي.

وأغاثا دخل التاريخ على اعتبار أنه أقوى إعصار يصل إلى اليابسة على ساحل المكسيك على المحيط الهادي خلال شهر مايو أيار منذ بدء التسجيل عام 1949، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي على تويتر.