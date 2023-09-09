شاهد آثار الدمار بعد الزلزال الذي ضرب المغرب

وبلغت قوة الزلزال 6,8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

وشعر سكان مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير والصويرة بالزلزال الذي أثار حالا من الذعر. وخرج عدد من المواطنين إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفقًا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الإنترنت حطام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة.