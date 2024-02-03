غلاء المعيشة يدفع التايوانيين لتربية حيوان أليف بدل إنجاب أطفال

ازداد إقبال التايوانيين على اقتناء وتربية الحيوانات الأليفة، وخاصة الشباب منهم، وكثرت المعارض التي تقدم أحدث الأكسسوارات لتزيين القطط والكلاب.

وفقًا لمعهد تايوان للأبحاث الاقتصادية (TIER)، من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات والخدمات المتعلقة بالحيوانات بشكل سنوي، حيث بات أصحابها في الجزيرة ينفقون سنويا ما يقارب 893 دولاراً أمريكياً.

وباتت تكلفة تربية الأطفال في ظل انخفاض الدخل والمقدرة الشرائية كابوس العديد من التايوانيين، الذين يخشون العبء الاقتصادي والنفسي للإنجاب، وفضلوا الاتجاه نحو تربية حيوان من أجل الرفقة.

وفقاً لمعهد تايوان للأبحاث الاقتصادية سوف يتجاوز عدد الحيوانات الأليفة في تايوان، عدد الأطفال بحلول عام 2027.