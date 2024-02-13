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اندلاع حريق في حديقة أوشيانا المائية في السويد.
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شاهد: إصابة 12 شخصاً إثر اندلاع حريق في أكبر متنزه مائي بالسويد

اندلع حريق في متنزه "أوشيانا" المائي الجديد في مجمع ليزبيرج الترفيهي الشهير وسط مدينة غوتبورغ، ولم تتمكن الشرطة ومسؤولو الإطفاء من تحديد سببه على الفور. وقالت الشرطة إن 12 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة، وتم إخلاء فندق ومكاتب قريبة، وكان من المقرر افتتاح "أوشيانا" هذا الصيف، وتبلغ تكلفة بنائه 1.2 مليار كرونة (10.6 مليون دولار).

اندلع حريق في متنزه "أوشيانا" المائي الجديد في مجمع ليزبيرج الترفيهي الشهير وسط مدينة غوتبورغ، ولم تتمكن الشرطة ومسؤولو الإطفاء من تحديد سببه على الفور. وقالت الشرطة إن 12 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة، وتم إخلاء فندق ومكاتب قريبة، وكان من المقرر افتتاح "أوشيانا" هذا الصيف، وتبلغ تكلفة بنائه 1.2 مليار كرونة (10.6 مليون دولار).

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