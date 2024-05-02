تكريم سائق الفورمولا واحد الأسطوري آيرتون سينا في إيمولا وفي البرازيل

تمّ إحياء الذكرى الثلاثين لوفاة بطل الفورمولا واحد البرازيلي الراحل آيرتون سينا من خلال نصب تذكاري على مضمار إيمولا حيث لقي حتفه خلال سباق الجائزة الكبرى في سان مارينو في العام 1994 من القرن الماضي.

وعند الساعة الثانية وسبع عشرة دقيقة زوالا بتوقيت وسط أوروبا، تمّ الوقوف دقيقة صمت عند منعطف تامبوريلو حيث وُضع إكليل من الزهور. وشهد منعطف تامبوريلو حادث اصطدام سينا، ​​البالغ من العمر آنذاك 34 عامًا بجدار خرساني، عندما كان يقود سيارته بسرعة حوالي 300 كيلومتر في الساعة.

وفي البرازيل، زار عشاق آيرتون سينا الذي زاروا ساو باولو من جميع أنحاء العالم قبره، ووضعوا أكاليل من الزهور وصورا لأسطورتهم. وأقيم أيضًا يوم سباق آيرتون سينا في إنترلاغوس، وهو مسرح الانتصارات التاريخية للنجم البرازيلي.

آيرتون سينا، السائق البرازيلي، الذي فاز بألقاب الفورمولا واحد خلال سنوات 1988 و1990 و1991، كان يقود السباق في إيمولا، عندما تعرض لحادث.

وساهم الاهتمام، الذي أثارته وفاة سينا إلى تحسينات السلامة في حلبة إيمولا وفي جميع مضامير الفورمولا واحد، مما أدى إلى خطوط مستقيمة أقصر ومساحة أكبر في المنعطفات الخطرة ومحركات أقل قوة.