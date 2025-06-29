Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
تزامنًا مع التحضير لعملية واسعة في غزة.. إعلام إسرائيلي: تعليق محاكمة نتنياهو

مناورة ناقلة جنود مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل، الأربعاء 11 يونيو/حزيران 2025.
مناورة ناقلة جنود مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، جنوب إسرائيل، الأربعاء 11 يونيو/حزيران 2025. حقوق النشر  Anadolu
حقوق النشر Anadolu
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات ألغت جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، في وقت هاجم فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار محاكمته.

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بإلغاء جميع جلسات محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، وذلك عقب مشاركته في جلسة سرية أمام المحكمة المركزية في القدس. هذا التطور القضائي جاء في وقت حساس يتقاطع فيه الملف القضائي لنتنياهو مع تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وعبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه الصريح لنتنياهو، مهاجمًا استمرار محاكمته على خلفية تهم الفساد. وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "تنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات سنويًا لحماية إسرائيل ودعمها. لن نتسامح مع استمرار محاكمته". ورد نتنياهو سريعًا بشكر علني عبر منصة "إكس"، قائلاً: "شكرًا مجددًا.. معًا سنعيد إلى الشرق الأوسط عظمته".

Related

في موازاة ذلك، كشف موقع "واللا" أن نتنياهو سيعقد اليوم الأحد اجتماعًا حاسمًا مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لمناقشة المسار العسكري المقبل في قطاع غزة. ويتراوح النقاش بين خيارين: إبرام صفقة لتبادل الأسرى، أو إطلاق عملية برية واسعة النطاق تختلف جذريًا عن العمليات السابقة.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي يدرس تنفيذ أكبر عملية لنقل سكان فلسطينيين منذ اندلاع الحرب، في حال فشل مفاوضات إطلاق الأسرى خلال الأيام المقبلة. وتستند هذه الخطة إلى تقديرات تشير إلى أن حماس باتت في أضعف حالاتها منذ سيطرتها على القطاع، بعد خسائر كبيرة في قياداتها، وتدمير واسع في البنية التحتية والأنفاق، واستحواذ الجيش على أكثر من نصف مساحة غزة.

ورغم ذلك، فإن الخلاف لا يزال قائمًا داخل المؤسسة الأمنية بشأن جدوى توسيع العمليات. ويشير بعض القادة إلى أن أي عملية برية جديدة ستتطلب تعبئة خمس فرق عسكرية بكامل طاقتها، إلى جانب استدعاء واسع لقوات الاحتياط. وتستهدف هذه الخطوة الضغط على حماس من خلال تحفيز الغضب الشعبي ضدها، لكن آخرين يحذرون من أن القتال في مناطق مكتظة ومليئة بالأنفاق قد يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وكان أصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، إنذارا لإخلاء مناطق في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن هذا تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر.

كما زعم عبر حسابه في على منصة "إكس"، أن الإنذار جاء من أجل أمن الغزيين، وطالبهم بالإخلاء فوراً جنوباً إلى منطقة المواصي.

وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في هذه المناطق، مؤكداً أن الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غربًا إلى مركز المدينة.

