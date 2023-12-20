إفريقيا: قارة ذات إمكانات اقتصادية هائلة

بقلم: يورونيوز

يرتفع بشكل كبير عدد الشركات الناشئة في جميع أنحاء أفريقيا. مع تطلع ثاني أكبر قارات العالم نحو المستقبل، تشهد البلدان الإفريقية نمواً إقتصادياً هائلاً.

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في هذه الحلقة من The Exchange، نركز على الابتكار في إفريقيا. على مدى العقد الماضي، كانت إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا والعالم. أوضحت وزيرة العمل والمهارات الإثيوبية، مفرحات كامل أحمد، كيف تعمل الحكومة على تحفيز الابتكار بطريقة تساعد أيضًا الاقتصادات الإفريقية الأخرى.

معالي مفرحات كامل أحمد، وزيرة المهارات والعمل، حكومة إثيوبيا يورونيوز

"تشرع إثيوبيا في تنفيذ أجندة إصلاح شاملة منذ عام 2018. وكجزء من أجندة الإصلاح، أصبح الاستثمار في رأس المال البشري هو الأولوية الأولى لحكومة إثيوبيا." مفرحات كامل أحمد وزيرة المهارات والعمل، حكومة إثيوبيا

الشركات الناشئة العالمية في إفريقيا

تعمل Global Startup Africa Awards and Fund على ربط الشركات والمستثمرين في جميع أنحاء القارة، وهذا ما أشارت إليه المنظمة التي تقف وراء حدث هذا العام.

وتقول كيتلين ناش (Caitlin Nash)، المؤسسة المشاركة لمجموعة مبادرة الابتكار العالمية (GLOBAL INNOVATION INITIATIVE GROUP) "من الواضح للغاية، أن الأسواق الناشئة لا تزال تهيمن على النمو الاقتصادي العالمي. وتظهر التوقعات حتى عام 2075 بأن التركيبة السكانية هي أحد المحركات الرئيسية الأساسية للنمو العالمي. هناك قارة شابة واحدة فقط، هي أفريقيا."

Global Start-Up Africa and Fund 2023 يورونيوز

المستودع التجاري: مهمة بقيمة 100 مليون دولار لتمكين قطاع التجزئة الصغيرة

جمعت شركة Trade Depot الرقمية الناشئة، والتي تتخذ من نيجيريا مقراً لها، أكثر من 100 مليون دولار في عام 2021، وكانت إحدى قصص النجاح في القارة. أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي أونيكاتشي إيزوكان (Onyekachi Izukanne) سبب أهمية تكنولوجيا المخزون والخدمات اللوجستية لتجار التجزئة الأفارقة.

وقال إيزوكان: "في إفريقيا، لا يحدث الجزء الأكبر من تجارة التجزئة هذه في محلات السوبر ماركت الكبيرة. بل تحدث في متاجر الأحياء الصغيرة. وهدفنا هو إنشاء تجربة تجارة إلكترونية لتجار التجزئة هؤلاء".