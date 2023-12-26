بتقنية تقليدية وخصوصية صينية.. ويسكي تشوان يضع الصين على خارطة صناعة الكحول

بقلم: يورونيوز

استثمرت مؤسسة بيرنو ريكار مليار يوان صيني أي حوالي 140 مليون دولار أمريكي لإنتاج ويسكي تشوان، وهي واثقة من تحقيق النجاح.

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في معمل لتقطير الويسكي في إيميشان بمقاطعة سيتشوان، يتم إنتاج نوع جديد من ويسكي الشعير، على أمل وضع الصين على خارطة إنتاج الويسكي.

يقع المصنع بجبل أومي، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وهو مملوك لشركة بيرنو ريكار العملاقة للمشروبات الكحولية ومقرها باريس، وهو موطن ويسكي الشعير النقي الذي تم إطلاقه في 12 ديسمبر-كانون الأول.

وعلى ما يبدو فإنّ ويسكي "تشوان" سيعمل على المزج بين تقنيات صنع الويسكي التقليدية مع بعض "الخصوصيات" الصينية.

مصنع ويسكي تشوان Caroline Chen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"الأرض الصينية تعني البيئة الاستثنائية والفريدة من نوعها للشيخوخة، بما في ذلك مصدر المياه هنا. المياه المعدنية من الدرجة الأولى. ومصدر المياه في جبل أومي مشهور جدًا. أما بالنسبة للمكونات، فقد اخترنا شعيرًا عالي الجودة مزروعًا محليًا بالصين لاستخدامه كشعير لإنتاج ويسكي الشعير النقي الخاص بنا،" يوضح يانغ تاو، المقطر الرئيسي في مصنع تقطير ويسكي تشوان الشعير التابع لشركة بيرنو ريكار.

حقول الشعير ومصنع الويسكي Caroline Chen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"لقد قمنا أيضًا بتطوير برميلنا الفريد من خشب البلوط الذي يعود أصله لجبل تشانغباي. كل هذا يضيف إلى العديد من العناصر الصينية الموجودة فيه". أما بالنسبة للنكهة، يقول يانغ إن تشوان يقدم طعمًا متعدد الطبقات ينتقل من الأزهار والفواكه إلى الجوز والشوكولاتة، وينتهي أخيرًا بنكهة "خشبية".

استثمرت مؤسسة بيرنو ريكار مليار يوان صيني أي حوالي 140 مليون دولار أمريكي لإنتاج ويسكي تشوان، وهي واثقة من تحقيق النجاح.

"نرى إمكانات هائلة للويسكي هنا في الصين. إنه منتج يتم تطويره بشكل جيد جدًا وبقوة كبيرة. ونحن نؤمن بذلك، ولهذا السبب استثمرنا، نستثمر حوالي 140 مليون دولار أمريكي على مدى العقد المقبل. نعتقد أن الصينيين قد طوروا مذاقًا حقيقيًا، خاصة بالنسبة للويسكي الشعير"، يؤكد ألكسندر ريكار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيرنو ريكار.

البراميل الخشبية المستخدمة لتخزين الويسكي Caroline Chen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

ومجموعة النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية ليست الشركة الدولية الوحيدة التي تصنع هذا المشروب في الصين، ففي عام 2021، انطلقت الأشغال لبناء معمل لتقطير الويسكي تحت إشراف "دياجيو"، وهي علامة تجارية عالمية أخرى للمشروبات الكحولية.

اختبار ويسكي تشوان Caroline Chen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

اعتبارًا من أكتوبر-تشرين الأول 2023، تمّ إحصاء أكثر من 30 مصنعًا لتقطير الويسكي في البر الرئيسي للصين، وفقًا لـ "بيليون بوتل"، وهي منصة معلومات عبر الإنترنت للويسكي في الصين.

ظهور مصانع التقطير المحلية، ما هو إلا انعكاس لتوسع سوق الويسكي في الصين، فسوق المشروبات الروحية هناك، ظلّت لفترة طويلة تهيمن عليها روح الحبوب الصينية التقليدية "بايجيو".

أصبح الويسكي مصدرا قويا للنمو حيث تشير البيانات إلى تسجيل نموّ بنسبة 10 في المائة من العام 2017 إلى العام 2022، وفقًا لشركة "آي دبيليو إس آر"، وهي شركة لتحليل سوق المشروبات.

ويسكي تشوان Caroline Chen/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

من المتوقع أن يحافظ الويسكي على نمو مزدوج الرقم في حجم المبيعات في الصين خلال الخمس سنوات المقبلة من 2023 إلى 2028، وفقا لمحللين من شركة "يورومونيتور إنترناشيونال" لأبحاث السوق.