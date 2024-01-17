صندوق النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من وظائف العالم

بقلم: يورونيوز

حذر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي يوم الأحد من أن 40% من الوظائف حول العالم ستتأثر بذكاء الاصطناعي.

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وقال التقرير إن الوظائف في دول الاقتصادات الناضجة مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قد تتأثر بنسبة أعلى، مع وجود المزيد من الوظائف التي تتطلب مهام معرفية.

وصدر التقرير قبيل بدء أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد حاليا في دافوس بسويسرا حيث سيكون صعود الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص، نقطة نقاش رئيسية.

ويحضر هذا التجمع كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة مثل سام ألتمان، المدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI).

ويقول التقرير إن الدول المتقدمة، التي تتوفر لديها إمكانيات أكبر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، في وضع أفضل من غيرها لحصد منافعه.

ويضيف التقرير: "في الاقتصادات المتقدمة، يتعرض حوالي 60% من الوظائف للذكاء الاصطناعي، وذلك بسبب انتشار الوظائف الموجهة نحو المهام المعرفية".

وطبقاً لنفس الدراسة فإن: "نحو نصف هذه الوظائف قد يتأثر سلباً بالذكاء الاصطناعي، في حين يمكن للبقية الاستفادة من الإنتاجية المحسنة من خلال تكامل الذكاء الاصطناعي لديها".

وأوضح مؤشر الاستعداد للذكاء الاصطناعي، الذي أنشأه الصندوق، أن سنغافورة والدنمارك والولايات المتحدة هم أكثر دول العالم استعداداً للذكاء الاصطناعي.

ولا تمثل نتائج التقرير الموقف الرسمي لصندوق النقد الدولي.