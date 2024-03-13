قد يتخذ التحيز القائم على العنصرية ضد المرأة أشكالاً عديدة؛ ولا يزال موجودًا في جميع أنحاء العالم. تأخذ بعض النساء زمام المبادرة في التغيير لإلهام الأخريات، ولكن لا يزال أمامهن الكثير من التقدم لإحرازه.

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منذ عام 1975، عينت الأمم المتحدة الثامن من مارس/آذار للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

إنه يوم للاحتفال بما تحرزه المرأة من تقدم كقائدة وصانعة للتغيير في جميع الصناعات والمجالات. تعمل المنظمات على تحديد المجالات التي يمكن فيها سد الفجوة في الأجور بين الجنسين والقضاء على التحيز والتمييز لإرساء المزيد من الإدماج، وهو ما يتناسب مع موضوع هذا العام، "الاستثمار في المرأة: تسريع وتيرة التقدم!"

أجرى مقدم برنامج The Exchange، غاي شون حديثًا مع سيدتين تنتميان لقطاعات مختلفة وتقودان مسيرة التغيير. كاثرين ماهر وهي الرئيسة التنفيذية السابقة لقمة الويب، وهو مؤتمر دولي سنوي للتكنولوجيا والرئيسة التنفيذية القادمة لشبكة الراديو الأمريكية، والتي كان لها تأثير هائل على تتطور النساء في قطاع التكنولوجيا. الدكتورة شاهينا جانجوها جيفراج وهي أستاذة مساعدة في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال بقطر HEC Paris، وهي خبيرة في الابتكار والقيادة والتنوع ومؤلفة حائزة على جوائز عدة وتركز أعمالها على إلهام الجيل القادم من النساء وتمكينهن.