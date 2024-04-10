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ثورة الذكاء الاصطناعي: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال؟

ثورة الذكاء الاصطناعي: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال؟
Copyright euronews
بقلم:  Euronews
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نظرًا لتزايد حتمية التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والتفاعل البشري، يطرح برنامج The Exchange أسئلة عن كيفية تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي على الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا في المستقبل.

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كان الذكاء الاصطناعي موجودًا منذ عقود ولكن على مدى العامين الماضيين تغيرت جذريًا طريقة تفاعل البشر معه. معظم الناس اليوم حول العالم صادفوا الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر حتى دون أن يدركوا ذلك في بعض الأحيان. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد التمييز بين الإنسان والآلة مع تسارع معدل تطور الذكاء الاصطناعي. وجد المنتدى الاقتصادي العالمي أن خمسة وسبعين بالمائة من الشركات التي شملها الاستطلاع ستطبق الذكاء الاصطناعي في السنوات الخمس المقبلة.

في هذه الحلقة من برنامج The Exchange، يشارك رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي وجهة نظره حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم. سنستمع أيضًا إلى ساشين ديف دوغال الرئيس التنفيذي لشركة Builder.ai للبرمجيات التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، والذي يخبرنا كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على الشركات في المستقبل.

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