ويتسبب التقدم في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في إحداث طفرة في سوق اللوحات الإعلانية والدعاية الخارجية. تتواصل الشاشات التفاعلية في الأماكن العامة مع العملاء بطرق جديدة ومبتكرة، وهو ما يقدم إلى العلامات التجارية مجموعة واسعة من الفرص الجديدة للترفيه، والتعريف، والترويج لمنتجاتها

اعلان

يشهد سوق لوحات الإعلانات والدعاية الخارجية ازدهارًا شديدًا. ويستكشف برنامج The Exchange كيف أدى الذكاء الاصطناعي والاتصال فائق السرعة إلى تحقيق نمو جديد في صناعة تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار يورو في جميع أنحاء العالم. وقد تم افتتاح مبنى سفير الكروي في لاس فيجاس العام الماضي الذي يُغطى بالكامل بشاشة LED ملفتة بوضوح 16 ألف بكسل، وتقدر تكلفتها بنحو 2 مليار يورو، وهو ما يجعلها أغلى مكان ترفيهي تم بناؤه في المدينة على الإطلاق. تتجه المدن الكبرى مثل لندن وباريس وطوكيو بشكل متزايد إلى شاشات العرض التفاعلية وثلاثية الأبعاد للترفيه عن الجمهور والترويج للمنتجات. وفي الولايات المتحدة، أطلقت شركة Delta Airlines مؤخرًا شاشة عالية التقنية في مطار ديترويت متروبوليتان توفر معلومات شخصية للمسافرين أثناء مرورهم. في هذه الحلقة، يشرح سيلفان لو بورن، كبير مسؤولي البيانات في JCDecaux، إحدى كبرى شركات الدعاية الخارجية في العالم، كيف تعمل الشاشات والتركيبات عالية التقنية على تغيير طريقة التواصل بين العلامات التجارية والمواطنين في الأماكن العامة.