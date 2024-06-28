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بنك أوف أمريكا: الانتخابات الفرنسية قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة

المنطقة المصرفية مع البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت، ألمانيا،
المنطقة المصرفية مع البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت، ألمانيا، Copyright Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Michael Probst/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

يتوقع "بنك أوف أمريكا"، أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية الفرنسية عن زيادة في مخاطر السوق.

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وأشار روبن سيجورا كايويلا، الخبير الاقتصادي لدى "بنك أوف أمريكا"، إلى أن "الخطر الرئيسي يكمن في ما إذا كانت التطورات الفرنسية ستؤدي في نهاية المطاف إلى تشديد الإجراءات المالية بسبب حالة عدم اليقين".

حذر "بنك أوف أمريكا" من التأثير السلبي المحتمل للانتخابات الفرنسية على اقتصاد منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو وتراجع التضخم بشكل أسرع، مما قد يستدعي تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

كما قام البنك الاستثماري بتحديث توقعاته لنمو منطقة اليورو لعام 2024 بزيادة طفيفة من 0.5٪ إلى 0.6٪، لكن هذه النسبة تخفي تفاوتات بين الدول الأعضاء، حيث من المتوقع أن تشهد ألمانيا انخفاضاً في النمو مقابل ارتفاع النمو في كل من إيطاليا وإسبانيا. وبالنسبة لعام 2025، خفض البنك توقعاته للنمو من 1.2٪ إلى 1.1٪.

وفي الاجتماع الذي عقد في يونيو 2024، قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو إجراء كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل المحللين.

خفض البنك المركزي معدل إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.25٪، وسعر الإقراض الهامشي إلى 4.50٪، وسعر الإيداع إلى 3.75٪، وذلك اعتباراً من 12 يونيو 2024.

يعد هذا التخفيض الأول لمعدل إعادة التمويل الرئيسي وسعر الإقراض الهامشي منذ مارس 2016، وأول تخفيض لسعر الإيداع منذ سبتمبر 2019.

 

أكد "بنك أوف أمريكا"، أن التضخم من المرجح أن يصل إلى هدفه بحلول أوائل عام 2025، لكنه حذر من احتمال استمرار التراجع بسبب ضعف أسعار الطاقة. وتوقعت المؤسسة أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي 2.3٪ في عام 2024 و1.5٪ في عام 2025، بينما يُتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 2.5٪ في عام 2024 و1.8٪ في عام 2025.

المصادر الإضافية • أ ب

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