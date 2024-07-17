ثورة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مجال الرعاية الصحية

تُقدر قيمة قطاع الرعاية الصحية العالمي بتسعة تريليون دولار أي 11% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. يشهد هذا السوق الضخم تحولاً بفضل التقدم في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تعمل مجموعة من تطبيقات المرضى الحديثة أيضًا على تمكين الأفراد من التحكم في بياناتهم الصحية.

اعلان

أجرت The Exchange حديثًا مع أطباء متخصصين من مستشفى الأمان في قطر الذين اكتشفوا أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات تحسن رعاية المرضى إلى حد كبير.

ووفقًا لتحليل المنتدى الاقتصادي العالمي، تُقدّر قيمة سوق الرعاية الصحية العالمية بتسعة تريليون دولار، ويشهد هذا القطاع نموًا سريعًا ويساهم حاليًا بنسبة 11 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. نستكشف في هذه الحلقة من The Exchange أحدث التوجهات التقنية التي تدفع هذا النمو.

تُعد شركة GE HealthCare للرعاية الصحية من أكبر شركات التقنيات الطبية في العالم، وقد ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 20 مليار دولار تقريبًا العام الماضي. انضم إلينا في حلقتنا من The Exchange إيلي شايلو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة GE HealthCare International؛ لمناقشة كيفية استثمار الشركة في مستقبل الرعاية الصحية من خلال تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات. يوضح السيد شايلو الكيفية التي قد يؤثر بها الاستثمار في هذه التقنيات في المرضى والشركات.

كما تستضيف هذه الحلقة من العرض دوكتر بيرتالان ميشكو، وهو عالم متخصص في مستقبل المجال الطبي ويعطي عروضًا تقديمية في مؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية وجامعات ييل وستانفورد وهارفارد حول ضمان تلبية التكنولوجيا لاحتياجات المرضى، ويكشف لنا دكتور ميشكو عن أحدث الابتكارات والتطورات في مجال المعدات الطبية.