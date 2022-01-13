الأمير البريطاني أندرو نجل الملكة إليزابيت الثانية يتخلى عن مهامه الملكية

أعلن قصر بكنغهام الخميس أن الأمير أندرو البريطاني تخلى عن مسؤولياته العسكرية ومهامه الملكية. جاءت هذه الخطوة بعد أن فشل محامو أندرو في إقناع قاض أمريكي برفض دعوى قضائية ضده تتهمه بارتكاب انتهاكات جنسية.

ووافق قاض في نيويورك الأربعاء على درس دعوى رفعتها امرأة أمريكية ضد الأمير أندرو بتهمة الاعتداء الجنسي عليها سنة 2001 حين كانت في سن 17 عاما، رغم طلب تقدم به ثاني أبناء ملكة إنجلترا لردها.

واعتبر القاضي لويس كابلان في قراره أن طلب رد هذه الدعوى المدنية التي رفعتها في صيف 2021 فيرجينيا جوفري إحدى ضحايا الاعتداءات الجنسية للخبير المالي الأمريكي جيفري إبستين، "رُفض من النواحي كافة".

ويواجه الأمير البالغ 61 عاما مشاكل قضائية منذ سنوات على خلفية علاقته بجيفري إبستين الذي انتحر في السجن سنة 2019 وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل.