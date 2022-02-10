شاهد: "غييا" مجسم للكرة الأرضية يجذب الزوار خلال مهرجان القوز للفنون في دبي

عاد مهرجان القوز للفنون إلى دبي في نسخته التاسعة من هذا العام، المهرجان المفتوح للعموم المقام في شارع "السركال" (السركال أفنيو) هو مزيج من عروض الموسيقى الحية والمعارض وورش العمل الفنية، والفنون التفاعلية والأنشطة الرياضية. وكانت من بين الأنشطة التي تم جدولتها في المهرجان هي ممارسة اليوغا الصباحية في الهواء الطلق.

وتقول سيمونا ستانتون مؤسسة ومالكة "شيميس يوغا ستوديو"، إن السركال يتمحور حول مفاهيم مختلفة وتضيف ليورونيوز: "هذا ما نحبه في مهرجان القوز، لأنه يجمع الكثير من الأشخاص الذين ربما لم يسمعوا عن اليوغا حتى الآن. وهذه فرصة لهم ولنا لمشاركة هذا الشغف وإنشاء مجتمع أقوى وأكبر".

أقيمت نسخة هذا العام من المهرجان تحت شعار: "أحلام اليقظة" حيث دعا المنظمون الزوار للسير "أثناء نومهم"، عبر مناظر ولوحات فنية على جانبي الطريق تشعرك لوهلة بتوقف الزمن من حولك.

كما استمتع الحاضرون للمهرجان بكرة "غييا"، وهي إحدى التصاميم الفنية البارزة التي جذبت الجمهور، وهي عبارة عن كرة أرضية يبلغ قطرها 7 أمتار من تصميم الفنان البريطاني لوك جيرم، وتعرض الكرة صورة مفصلة لوكالة الفضاء ناسا عن سطح الأرض.

مجسم كرة الأرض معروض في مهرجان القوز يورونيوز

ويعد المهرجان محطة للاحتفال بالفنون وثقافة المنطقة بمشاركة مجموعة واسعة من الشركات المحلية المستقلة، بالإضافة إلى أصحاب شاحنات الطعام وبائعي الملابس والمجوهرات والمبدعين والفنانين من أنحاء العالم.

ومن بين المشاركين في أجنحة المهرجان ممثلون عن محل ومقهى "كيف"، الذي يعرض مجموعة من المنتجات الإبداعية والمستدامة.

التقت يورونيوز بزينة كنعان الشريك المؤسس "لكيف"، والتي قالت: "إن الحركة التي أضفاها المهرجان على الشارع رائعة لأننا نرى الناس يأتون و يشعرون بالفضول بشأن ما نقوم به".

وتضيف زينة كنعان قائلة: "بالنسبة لنا الأمر كله يتعلق بالتعريف بما نقوم به و كسب المزيد من العملاء، لذا فإن مثل هذه الأحداث تجمع الناس معا، وهي تتيح لنا كمنصة إبراز ما نقوم به وتقديمه للعالم بصيغة أكثر استدامة ".

كما حطت "سينما عقيل" الرحال بالمهرجان وهي دار سينما للفنون تعرض أفلاما مستقلة للصناع الأفلام. ويقول مدير التسويق وتطوير الأعمال في سينما عقيل خالد الصابي ليورونيوز إن (سينما عقيل) مكان لا مثيل له في الإمارات.

ويضيف الصابي قوله: "كانت أول سينما فنية في المنطقة، نجلب أفلاما لا يتم عرضها في دور السينما، لذلك فهي عبارة عن منصة لدعم صانعي الأفلام والمخرجين القادمين من جميع أنحاء العالم والمحليين أيضا، ونحن فخورون بأن نكون موطنا لهذه الأنشطة".

وشهد المهرجان القوز الذي دام يومين (من 29 إلى 30 يناير 2022) حضور أكثر من 45 ألف زائر، في زيادة معتبرة مقارنة بالعام الماضي أين شهد المهرجان حضور 38 ألف زائر.