آمبر هيرد تواصل المعركة القضائية مع جوني ديب وتقول إنه هددها يوميا بالقتل

أدلت الممثلة الشهيرة آمبر هيرد، التي شاركت في فيلم (أكوامان)، يوم الخميس بشهادتها مجددا في معركة قضائية مع زوجها السابق النجم جوني ديب وقالت للمحلفين إنها تعرضت لمضايقات يومية وتهديدات بالقتل منذ اتهمت ديب بإساءة معاملتها.

وعادت هيرد لمنصة الشهادة بطلب من المحامين الذين يمثلونها قبل المرافعة النهائية في القضية يوم الجمعة.

وقالت هيرد باكية إنها تعرضت "لمضايقات وإهانات وتهديدات في كل يوم" منذ اتهمت ديب، نجم سلسلة (بايرتس أوف ذا كاريبيان)، بارتكاب إساءات جسدية وجنسية بحقها.

وقالت هيرد، التي تبنت طفلة في يوليو تموز 2021، "يريد أناس قتلي ويقولون ذلك لي كل يوم... يريدون (إحراق) طفلتي في الميكروويف".

ويقاضي ديب (58 عاما) هيرد مطالبا بخمسين مليون دولار قائلا إنها شوهت سمعته عندما وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تمثل المعاناة من العنف المنزلي".

ورفعت هيرد هي الأخرى قضية تطالب بتعويض مضاد قيمته مئة مليون دولار قائلة إن ديب شوه سمعتها أيضا عندما قال محاميه أن تلك الاتهامات "مزيفة".

وقالت هيرد للمحلفين "لقد تحدث جوني بما يكفي نيابة عني... لي الحق في أن أروي قصتي بنفسي".

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة أخرى وقال إنها كانت هي التي مارست العنف ضده.

وقال ديب يوم الأربعاء "ليس هناك إنسان كامل... لكنني لم أرتكب في حياتي تحرشا جنسيا ولا أي اعتداء جسدي".

وستكون القضية في يد المحلفين بعد أن يقدم الطرفان المرافعة النهائية يوم الجمعة.