صندوق استثمار سعودي يشارك بإنتاج الفيلم الجديد لجوني ديب

أعلن صندوق سعودي متخصّص بالاستثمار في صناعة السينما الخميس، أنّه يشارك في إنتاج الفيلم الجديد لجوني ديب وهو دراما فرنسية يؤدّي فيها النجم الهوليوودي دور الملك لويس الخامس عشر.

وقال محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المؤسسة التابعة للصندوق الاستثماري السعودي: "نأمل أن يعزّز هذا التعاون الروابط بين السينما السعودية والفرنسية".

ويحمل الفيلم اسم "جانّ دو باري"، محظية الملك لويس الخامس عشر، التي تؤدي دورها مايوين وهي أيضاً مخرجة الفيلم. وأضاف التركي في بيان أنّ "هذا هو العمل الأول من بين العديد من الأفلام العالمية، التي يمكننا دعمها والتي تدعم صانعات الأفلام من أمام وخلف الكاميرا".

وبحسب التركي فإنّ "فيلم جان دو باري، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، أثار اهتمامنا على الفور. إنّه سيرة ذاتية فريدة وطموحة بشكل لا يصدّق وشهادة على التزامنا بدعم المواهب الجديدة ،والتعاون مع الكتّاب والمخرجين العالميين والمنتجين".

وهذا أول دور بطولة لديب منذ المحاكمة الشهيرة التي خضع لها، بعدما اتّهمته طليقته الممثلة أمبر هيرد بأنّه كان يعنّفها جسدياً. ولم يتّضح في الحال حجم التمويل السعودي للفيلم الذي أُنجز تصويره في فرنسا، وهو حالياً في مرحلة ما بعد الإنتاج. ورفضت شركة "واي نات" الفرنسية المنتجة للفيلم الردّ على استفسارات وكالة فرانس برس بشأن هذا الدعم السعودي للفيلم.

والمهرجان الذي تأسّس في 2019 شارك حتى اليوم في تمويل حوالى 170 فيلما أفريقياً وعربياً، لكنّها المساهمة الأولى له في السينما الأوروبية، بحسب البيان. ولم يعرف بعد متى سيتم عرض الفيلم في فرنسا، علماً بأنّه سيبثّ بعد ذلك عبر منصّة نتفليكس.