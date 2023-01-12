لم يُعرض منذ عامين.. انخفاض عدد مشاهدي حفل جوائز غولدن غلوب عن عام 2021

شاهد نحو 6.3 مليون حفل غولدن غلوب على شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، بانخفاض بنسبة 9% تقريباً عمن شاهدوا الحفل الأخير على التلفزيون قبل عامين، حسب بيانات عن نسب المشاهدة أصدرتها الشبكة يوم الأربعاء.

وكان 6.9 مليون شاهدوا الحفل عام 2021. ولم يُذع حفل غولدن غلوب العام الماضي بسبب فضيحة تتعلق بالتنوع والأخلاقيات داخل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تصوت لتحديد الفائزين.

وأٌجل حفل هذا العام ليوم الثلاثاء بدلاً من يوم الأحد المعتاد حتى لا يتعارض مع مباريات دوري كرة القدم الأمريكية. وتكون عادة نسب المشاهدة يوم الثلاثاء أقل من الأحد خلال مباريات الدوري.

فعاليات حفل جائزة غولدن غلوب Rich Polk/2023 NBCUniversal Media, LLC

ولا تشمل أرقام المشاهدات التي أوردتها شبكة "إن.بي.سي" لحفل يوم الثلاثاء عدد من شاهدوا الحفل عبر منصة البث المباشر "بيكوك".

وشهدت جميع حفلات جوائز هوليوود بشكل عام انخفاضاً في معدلات المشاهدة في السنوات القليلة الماضية.

وفي كانون الثاني/ يناير عام 2020، شاهد 18.3 مليون حفل غولدن غلوب. وتعرض الحفل لعراقيل بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا آنذاك، مما أجبر الكثير من المرشحين للجوائز على الظهور عبر الفيديو.

ووافقت شبكة "إن.بي.سي" على بث حفل هذا العام بموجب عقد لمدة عام واحد، بعد أن قامت الرابطة بتنويع أعضائها، الذين لم يكن بينهم في السابق أي صحافي من أصل إفريقي، وأحدثت تغييرات أخرى.

وقالت الشبكة إن رغم انخفاض نسب المشاهدة على التلفزيون، فإن محتوى حفل غولدن غلوب على "إي نيوز" والمنصات الرقمية للشبكة سجل نحو 11 مليون مشاهدة، بزيادة 54% عن 2021.

وحضر الحفل كبار نجوم هوليوود. وفاز فيلم "ذا فيبلمانز" (عائلة فيبلمان) للمخرج ستيفن سبيلبرج بجائزة أفضل فيلم درامي، وفيلم الكوميديا السوداء الأيرلندي "ذا بانشيز أوف إنشرين" (جنيات إنشرين) بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وستزيد الجائزتان من فرص فوز الفيلمين بجوائز الأوسكار المقرر الإعلان عنها في آذار/ مارس المقبل.